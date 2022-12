Esce Niente è Per Sempre di Rovazzi: svelato l’arcano. era questo il mistero che si celava dietro le sue condivisioni su Instagram avvenute negli ultimi giorni. Il cantante aveva fatto preoccupare fino all’ipotesi che un hacker si fosse impossessato dei suoi account. Nulla di tutto questo, invece: si tratta semplicemente di un’attività volutamente anomala il cui scopo era quello di attirare l’attenzione per annunciare il nuovo singolo inedito.

Il brano si intitola Niente è Per Sempre e uscirà il 1° gennaio 2023, nel giorno di Capodanno.

Rovazzi inizia dunque il nuovo anno in musica, con una canzone che ha tutta l’aria di essere un inno alla nostalgia. Niente è Per Sempre è stata anticipata infatti da alcune immagini di coppie ed oggetti che non sono più in essere. Matrimoni finiti, come quello tra Totti e Ilary Blasi e quello tra Al Bano e Romina Power, ma anche oggetti ormai in disuso come la vecchia cabina telefonica che si trovava tra le strade delle città o gli elenchi telefonici ormai in disuso.

Non solo: Rovazzi ha condiviso anche il logo dello spid, che rischia seriamente di essere sostituito dalla carta d’identità elettronica nel 2024. Una carrellata di immagini che evocano anche personaggi scomparsi, come la foto di Piero Angela, uomo di scienza amato da tutti grazie al successo di SuperQuark.

Niente è per Sempre di Rovazzi

Le immagini condivise sui social negli scorsi giorni hanno portato alla comunicazione di novità nel percorso discografico di Fabio Rovazzi. Il 1° gennaio è atteso il nuovo singolo che nel testo potrebbe contenere proprio riferimenti a quanto condiviso dal cantante sui social.