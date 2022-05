Le immagini parlano chiaro: quei due personaggi, l’uno di fianco all’altro, sono proprio Fedez e Rovazzi, di nuovo insieme dopo tanti anni di tensioni e reciproche rivendicazioni.

Fedez e Rovazzi di nuovo insieme

L’incontro più inaspettato è avvenuto ieri sera, lunedì 16 maggio 2022, mentre al Fabrique di Milano si stava esibendo Tananai. Fedez a gran sorpresa è salito sul palco e ha duettato con l’amico e collega sulle note de Le Madri Degli Altri, presente nell’ultimo disco di Federico Lucia Disumano.

Per Federico Lucia è stato un glorioso ritorno sul palco dopo l’intervento e dopo tanto tempo di assenza dai palazzetti. Il pubblico in delirio, però, ha notato un altro dettaglio.

Tra i presenti c’era anche Fabio Rovazzi, presenza non consueta in un contesto in cui è presente anche Fedez: i due, infatti, hanno interrotto la loro collaborazione anni fa e negli ultimi tempi non hanno dato alcun cenno a un loro riavvicinamento. Eppure qualcuno tra il pubblico li ha immortalati insieme in un video, vicini, intenti a dirsi qualcosa.

Cos’è successo tra Fedez e Rovazzi

Nel 2018 i due artisti hanno interrotto la loro collaborazione e, leggendo tra le righe delle dichiarazioni rilasciate negli anni, sarebbe finita anche la loro amicizia.

Mettendosi a nudo a La Confessione, Fedez aveva rotto il silenzio:

“Non so se la separazione sia da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti in faccia quello che penso nella maniera più brutta possibile. L’altro motivo è che probabilmente non servivo più. Sono partito per quattro, cinque mesi, con mia moglie incinta, il periodo più difficile della mia vita. Ero fragile e poco lucido. In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me, a partire da Fabio”.

Ancora, Federico Lucia aveva dichiarato che Rovazzi non gli aveva scritto nemmeno un messaggio quando era nato Leone. L’anno scorso Rovazzi è stato l’ultimo dei due a rispolverare l’argomento:

“La situazione che mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone. E così ho fatto poi con lui: dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione. E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono, era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera”.

Nello specifico, su Fedez aveva detto:

“Da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che lui è molto malfidato di default. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente”.

Le immagini inedite che mostrano Fedez e Rovazzi di nuovo insieme riaccendono le speranze e ricordano anche lo split tra Federico Lucia e J-Ax, che recentemente è tornato sull’argomento per spiegare i motivi dietro la loro separazione artistica:

“Io odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto. Il mio terapista l’ha definita come una sindrome dell’agente segreto. Con Fedez avevo innanzitutto un’affinità artistica, ci ha unito anche l’amore per il punk rock. È uno che vuole spaccare il sistema. Ho provato a fare l’imprenditore con lui, però non fa per me. Pensavo di farcela, ma avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Oggi ancor più di ieri. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia”.

Alle notizie su Fedez e Rovazzi di nuovo insieme, i due diretti interessati non hanno ancora commentato.

