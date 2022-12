Il profilo Instagram di Fabio Rovazzi hackerato? No, oggi la verità: è in arrivo un grande annuncio. Sono giorni ormai che in rete si parla della singolare gestione dell’account Instagram ufficiale di Fabio Rovazzi, che sembra essere impazzito. Si ipotizzava l’azione dolosa di un hacker ma non è così.

Il profilo di Fabio Rovazzi non è stato hackerato. Dietro alle condivisioni fotografiche particolari di queste ultime ore c’è proprio lui, che ha in serbo per i suoi follower una bella sorpresa.

Numerose le immagini condivise su Instagram da Rovazzi, tra coppie scoppiate e oggetti cari, ormai in disuso. Fanno capolino Totti e Ilary Blasi, con uno scatto nel giorno del loro matrimonio. Ci sono anche Al Bano e Romina Power e spunta una foto di Rovazzi con Fedez. C’è Piero Angela, uomo di scienza ormai scomparso, e gli One Direction, che si sono sciolti per intraprendere strade soliste nel mondo della musica.

Ma non solo: le cannucce di plastica, ormai bandite (quasi) ovunque, le compilation del Festivalbar, lo spid – al vaglio per la sostituzione – gli elenchi telefonici e le cabine telefoniche installate in strada. C’è anche un iPod.

Il grande annuncio di Rovazzi

Inizialmente si pensava che l’attività insolita fosse da attribuire ad un momento follia del cantante. Poi si è ipotizzata la presenza di un hacker, che si era impossessato delle credenziali dell’account Instagram di Rovazzi. Infine, la verità: nulla di tutto questo, semplicemente una nuova trovata promozionale per attirare l’attenzione prima di un importante annuncio.

L’annuncio in questione riguarderà probabilmente nuovi progetti di Rovazzi, che ha già dato appuntamento alle ore 14.00 di venerdì 23 dicembre, su Instagram.