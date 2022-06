La fidanzata di Fabio Rovazzi è stata aggredita per strada. Lo racconta lei stessa sui social, mostrando le ferite sulle ginocchia e annunciando che gli aggressori le avrebbero rubato il cellulare.

Karen Rebecca Casiraghi, questo il nome di battesimo della youtuber Kokeshi, ha 28 anni e vive a Milano.

Secondo il suo racconto stava rientrando a casa e si trovava sulla strada dell’appartamento al centro dopo una visita medica. Improvvisamente sarebbe stata aggredita da due uomini. Ecco il suo racconto:

“20 minuti fa, mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini mi hanno aggredita, mi hanno lanciata sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi). Ero terrorizzata“.

In seguito Kokeshi spiega che è stato impossibile identificare gli aggressori per un comprensibile moto di paura:

“Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male. Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando“.

Infine Karen rivolge un appello ai suoi amici:

“Avviso tutti i miei amici che se non rispondo al telefono è per questo motivo, ne comprerò presto uno provvisorio”.

In un’altra storia Instagram Karen fa notare una ricerca su Google per poter effettuare chiamate senza il telefono: “Spoiler: non si può”. Per il momento Fabio Rovazzi non ha commentato la vicenda.

Rovazzi, del resto, non era con lei e non si trova nemmeno a Milano in quanto è impegnato a Los Angeles. Nelle ultime storie dell’autore di Tutto Molto Interessante vediamo filmati di un pranzo tra collaboratori.

Per il momento non è dato sapere se Karen denuncerà – o abbia denunciato – gli ignoti che l’hanno aggredita. Nel frattempo sono ben visibili le escoriazioni sulle ginocchia dovute all’impatto della caduta. Come scrive Milano Today, al momento non risultano denunce depositate presso le forze dell’ordine.

Karen Rebecca Casiraghi potrebbe pubblicare nuovi aggiornamenti sui suoi social e potrebbero arrivare i commenti di Fabio Rovazzi. Si attendono ora novità, specie sull’identità degli aggressori e sull’esistenza di eventuali immagini di videosorveglianza che potrebbero aver registrato l’episodio.

Recentemente Kokeshi ha pubblicato il romanzo Eva Sbagliata con Mondadori.

