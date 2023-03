“Chiacchierata dopo 5 anni con Fabio Rovazzi”, scrive Fedez sui social e condivide il video di Muschio Selvaggio. Rovazzi e Fedez di nuovo insieme, come i vecchi tempi. Ma manca Luis Sal.

Erano 5 anni che non si parlavano ma era già noto che i due avessero fatto pace. Non avevano però ancora avuto modo di condividere così tanto insieme e soprattutto di chiacchierare nuovamente come due vecchi e buoni amici.

L’occasione non poteva che essere il nuovo appuntamento con Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal. E, a proposito, che fine ha fatto lo YouTuber? Luis Sal, da sempre al fianco di Fedez in questa nuova avventura, non si è visto nella puntata che ha accolto Fabio Rovazzi. Tra Fabio Rovazzi e Fedez c’è aria di “ritorno di fiamma”. L’amicizia che li univa non può considerarsi parte del passato e si respira un’aria amichevole e piacevolmente rilassata nel corso della puntata.

I due hanno chiacchierato a lungo di un provino sostenuto a Hollywood. Fedez ne ha ricordato alcuni aneddoti particolarmente divertenti tra tante risate in amicizia. I due avevano litigato nel 2018 per poi evitare di parlarsi per circa 5 anni. Poi, il sereno: da persone mature hanno messo da parte le rispettive incomprensioni fino alla chiacchierata di oggi che potrebbe segnare l’avvio di un nuovo capitolo della loro amicizia.

Ma il pubblico si chiede un’altra cosa: che fine ha fatto Luis Sal? La sua assenza a Muschio Selvaggio è quantomeno sospetta. Luis Sal, inoltre, non si sente da qualche giorno neanche sui social. I suoi profili ufficiali sono fermi.