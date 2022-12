Vertigine Parossistica Posizionale, questa è la malattia che ha messo ko Elisa tanto da vedersi costretta a rimandare i suoi concerti, ma di cosa si tratta e quali sono i sintomi a cui stare attenti? Nelle scorse ore Elisa si è scusata con i fan di Torino e Firenze che hanno visto slittare le date dei suoi concerti ammettendo: “Mi scuso tantissimo con tutti voi per non essere riuscita a fare i concerti di Torino e per quelli di Firenze, ma li stiamo spostando…Volevo rassicurarvi, mi è successo una roba super strana, mai successa in tutta la vita: mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale. Un’esperienza strana”.

L’artista ha poi spiegato che si tratta di una sorta di virus che hanno preso in più persone più o meno con gli stessi sintomi, come spesso avviene in questi casi, ma che cos’è la Vertigine Parossistica Posizionale?

La canalolitiasi o vertigine parossistica posizionale è dovuta all’alterazione della funzione dell’organo dell’equilibrio che si trova dentro l’orecchio e causa vertigine con una sensazione illusoria che tutto intorno si muova in senso rotatorio ma solo in relazione a specifici movimenti della testa come per esempio quando ci s corica o si cambia posizione nel letto, o quando si guarda verso l’alto.

Quali sono le cause della Vertigine Parossistica Posizionale? Ancora una volta a finire sotto la lente sono i famosi otoliti, i particolari cristalli contenuti nell’utricolo dell’orecchio e che permettono al cervello di ‘capire’ in che posizione si trova il capo nello spazio. Proprio lo spostamento degli otoliti dalla loro sede naturale stimolano erroneamente i recettori che registrano le accelerazioni rotatorie del capo dando così una sensazione rotatoria dell’ambiente che ci circonda.

Elisa presto riuscirà a rimettersi in piedi tant’è che lei stessa ha rivelato di essere certa di tornare in forze già per i concerti di Roma: “Stiamo riposizionando i concerti di Torino e Firenze su gennaio. Mi sento sempre meglio e ogni giorno va meglio. Vertigini e nausee mi stanno passando quasi del tutto e quindi conto di riprendere il mio tour normalmente da Roma il 28 e 29 dicembre”.