Come sta Bianca Atzei? Per i fan della cantante di origini sarde sono stati giorni di apprensione. L’ultimo aggiornamento era arrivato dal compagno Stefano Corti, ex inviato de Le Iene, che ha comunicato ai fan il ricovero al nono mese di gravidanza. Corti aveva riferito che Bianca Atzei aveva contratto alcuni problemi di salute oltre a una polmonite già in atto.

Mentre Corti dava la notizia ai fan, tuttavia, la cantante stava già meglio. “Fortunatamente è in ripresa”, aveva dichiarato il compagno mentre mostrava Bianca Atzei in corsia. La cantante è ancora ricoverata presso la clinica Mangiagalli e nell’ultima ora ha pubblicato tre video nelle storie di Instagram per rassicurare i fan.

Bianca Atzei si trova sul lettino del suo reparto, con gli strumenti per il monitoraggio della salute del bambino collegati con il suo pancione. Ecco le sue parole:

“Sono un bel po’ più leggera ora, e più serena. Sto nettamente meglio, il mio bimbo sta bene, è sempre stato monitorato h24. Ringrazio tutta l’equipe, tutti i medici che mi hanno coccolato tantissimo e mi sono stati vicini per capire quale fosse il problema. Ringrazio la mia ginecologa Daniela Alberico”.

Quindi:

“Tutti i dottori della Mangiagalli sono stati molto prudenti. Spero di ritornare a casa presto. Respiro un pochino meglio, e la mia priorità è sempre stata quella di aver cura e di proteggere il mio bimbo. Vi mando un bacio grande e vi ringrazio. Vi voglio tanto bene anche io”.

In ultima battuta, Bianca Atzei spiega qual è stata la causa del suo ricovero:

“Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata e sono stata in mani di grandi dottori che oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e son sicura che passerà tutta questa paura che ho provato”.

