Bianca Atzei in ospedale: la cantante è stata ricoverata mentre si trova al nono mese di gravidanza. La notizia arriva dal compagno Stefano Corti, ex inviato de Le Iene, che ha comunicato il ricovero nelle storie Instagram.

Bianca Atzei in ospedale: cos’è successo

I fan di Bianca Atzei da qualche giorno manifestano una certa preoccupazione per la sua assenza dai social. Per questo Stefano Corti ha rotto il silenzio e ha affidato alle storie Instagram la dichiarazione ufficiale. Il compagno ha scritto:

“In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto”.

Infine:

“Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata, nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto si possa tornare a casa”.

In una delle ultime storie pubblicate su Instagram, Corti mostra la compagna seduta su una sedia nell’atto di accarezzarsi il pancione. Il compagno scrive: “Grazie a tutti per i messaggi. Per aggiornarvi, sembra stia migliorando”.

Per il momento Bianca Atzei non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Il suo ultimo post risale al 16 dicembre 2022, un distacco che giustifica l’apprensione dei follower abituati a ricevere aggiornamenti quotidiani da parte della cantante.

Il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti, recentemente, sono stati accolti nel salotto di Verissimo dove di fronte alla conduttrice Silvia Toffanin hanno svelato il sesso del frutto del loro amore: un maschietto.

La coppia ha anche parlato di un futuro matrimonio, ma per il momento i due non avrebbero ancora deciso il giorno delle nozze. Ora, con Bianca Atzei in ospedale, l’apprensione dei fan rimane nonostante le rassicurazioni di Stefano Corti, che con la sua testimonianza su Instagram lascia intendere la sua presenza costante accanto alla compagna, anche per la salute del piccolo.

