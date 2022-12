Mentre il Samsung Galaxy S20 FE ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 13 poche settimane fa, il mercato americano era rimasto ancora a secco. Oggi, il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’aggiornamento sul Samsung Galaxy S20 FE 5G anche negli Stati Uniti, a dimostrazione che si tratta di una release stabile e che vale la pena installare sul proprio device.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la versione SM-G781U ha cominciato a ricevere l’aggiornamento ad Android 13 negli Stati Uniti. Il nuovo software viene fornito con la versione del firmware G781USQU9GVK8 ed è attualmente in fase di lancio sulla rete di US Cellular nel Paese. Altri gestori di rete potrebbero rilasciare l’aggiornamento nei prossimi giorni. Coloro che hanno un Samsung Galaxy S20 FE 5G brandizzato dal gestore telefonico US Cellular e risiedono negli Stati Uniti, possono installare il nuovo aggiornamento tramite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

L’upgrade porta con sé la nuova versione dell’OS mobile di Google, Android 13, la One UI 5.0 e la patch di sicurezza di dicembre 2022. In altre parole, quelli che procederanno all’aggiornamento non avranno più nulla da chiedere sotto il profilo del supporto software ufficiale (anche se sappiamo che queste cose corrono veloci e che lo stato di grazia in cui si è adesso durerà relativamente poco). Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità sul vostro Samsung Galaxy S20 FE, ricordate di continuare con l’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50%, come anche di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare se dovesse servire per qualche motivo. Potete rivolgerci tutte le domande che volete attraverso il box dei commenti che vedete in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

