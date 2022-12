Il prezzo dei carburanti sta scendendo progressivamente ormai da diverse settimane a questa parte, ma l’anno prossimo resta comunque incerto, bisogna dirlo. La scadenza della proroga relativa al taglio delle accise scadrà a fine dicembre, motivo per quale l’odiata tassa tornerà presto a pesare sul costo finale dei carburanti (il Governo Meloni aveva già ridimensionato la questione, riducendo lo sconto di una certa percentuale, comunque mitigata dal costo medio dei carburanti, in netta e continua discesa rispetto a qualche tempo fa).

Non è ancora stata presa una posizione definitiva in merito alla questione: se le cose dovessero restare queste, a partire dal 1 gennaio 2023 fare un pieno di qualsiasi carburante, in virtù della sospensione del taglio delle accise, costerà decisamente di più. Le associazioni che curano i diritti dei consumatori sperano in una nuova proroga del taglio delle accise, che, nel caso, dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni. Il prezzo dei carburanti è sicuramente in discesa in questo periodo, ma il ritorno delle accise peserebbe ancora molto sulle tasche degli italiani, costretti ad aumenti praticamente su ogni altro fronte quotidiano.

Per quanto concerne gli ultimi dati relativi ai prezzi medie dei carburanti previsti per il nostro territorio e riferiti da Quotidiano Energia, la benzina in modalità self-service costa 1,649 euro/litro e 1,799 euro/litro in modalità servito. Il diesel ha un prezzo medio di 1,714 euro/litro in modalità self-service e di 1,865 euro/litro in modalità servito. Il GPL, invece, ha un prezzo medio compreso tra 0,773 e 0,787 euro/litro, ed il metano tra 2,345 e 2,548 euro/litro. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete qui in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

