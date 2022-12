I prezzi dei carburanti sono in leggero calo, anche se da dicembre verrà ridotto il taglio delle accise a cura del Governo Meloni. In questo articolo vi avevamo parlato che il taglio delle accise passerà da 30,5 cent a 18, 3 cent di euro per benzina e diesel: questo significa che fare un pieno di carburante costerà di più a partire dal prossimo mese di dicembre. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, si è espresso negativamente circa la riduzione del taglio delle accise, che finirà col gravare in modo pesante sulle tasche degli italiani e di conseguenza sull’inflazione, anche se l’Esecutivo non ha apportato modifiche al regime per gli autotrasportatori.

Dona, proprio per questa ragione, chiede al Governo di rivedere le proprie decisioni per quanto riguarda la riduzione del taglio delle accise: difatti, anche se le quotazioni petrolifere sono al ribasso, la modifica andrà comunque ad impattare l’economia delle singole famiglie, che si ritroveranno a pagare di più per un pieno di carburante (un nucleo familiari che fa in media 2 pieni da 50 litri ogni mese si ritroverà un sovrapprezzo di 146,40 euro l’anno). Stando a quanto riportato da Quotidiano Energia, il prezzo medio della benzina in modalità self-service è di 1,650 euro/litro e di 1,801 euro/litro in modalità servito. Per il diesel, invece, è di 1,733 euro/litro in modalità self-service e di 1,885 euro/litro in modalità servito.

A partire da dicembre, per effetto della riduzione del taglio delle accise, la benzina in self-service toccherà la soglia di 1,8 euro/litro e di 1,9 euro/litro in modalità servito; il diesel costerà 1,85 euro/litro in modalità self-service e di 2 euro/litro in modalità servito. Come potete vedere, gli aumenti saranno palpabili, cosa che non piacerà affatto agli automobilisti italiani. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

