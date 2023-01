Il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti potrebbe anche tornare: il Governo Meloni non ha chiuso definitivamente alla possibilità, ma si è solo limitato a girare i proventi ad altri provvedimenti. Il Decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti ha scatenato le polemiche dei benzinai, arrivati ad indire uno sciopero di due giornate come protesta per essersi sentiti accusati dal Governo in merito alla responsabilità dell’aumento dei prezzi di benzina e diesel (a loro dire la responsabilità, invece, è tutta dall’Esecutivo, che starebbe tentando di fare da scaricabarile a propria volta pretendendo l’esposizione giornaliera del prezzo medio quotidiano dei carburanti accanto al costo praticato dalle singole pompe).

Nel Consiglio dei Ministri tenutosi nella giornata di ieri, giovedì 12 gennaio 2023, si è stabilito che, laddove dovesse esserci un aumento del prezzo del greggio e quindi dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, l’introito guadagnato in riferimento all’imposta dello Stato potrà essere devoluto per il finanziamento della riduzione del prezzo finale all’erogazione. Nel caso in cui il prezzo del greggio aumentasse, facendo salire contestualmente gli incassi dell’IVA nel quadrimestre, gli stessi introiti verrebbero impiegati per ridurre il costo dei carburanti. Si parla, quindi, della possibilità di far rientrare in gioco il taglio delle accise.

Il decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti ha visto introdotta anche un’ulteriore modifica, ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2023 del bonus benzina da 200 euro, che ricordiamo sarà ceduto dai datori di lavoro privati ai dipendenti e che non formerà reddito da lavoro dipendente. Giorgia Meloni dovrebbe incontrare in giornata i sindacati dei benzinai per una conciliazione sulla questione delle sciopero, lavorando per scongiurarlo. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

