Con la crisi globale che stiamo attraversando questi mesi per via della guerra tra Russia e Ucraina e che inevitabilmente sta avendo ripercussioni sugli altri Paesi, abbiamo visto salire alle stelle i prezzi dei beni di prima necessità e soprattutto dell’energia e del gas. Di conseguenza, i carburanti, già cari di loro a causa delle numerose tasse, dette accise, hanno avuto dei forti rincari tanto che spesso il diesel ha superato il prezzo della benzina, cosa veramente assai rara. Per questo motivo il Governo ha cercato di contenere quanto possibile i rincari emanando un decreto per il taglio delle accise sui carburanti.

C’è una buona notizia: questa misura era stata in precedenza pensata per avere scadenza il 5 ottobre, ma il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, attraverso un Decreto Interministeriale, hanno prorogato la scadenza al 17. Un altro po’ di respiro per gli automobilisti e le famiglie, in un momento in cui, tenendo conto degli ultimi dati di Quotidiano Energia, per fare un pieno di benzina al self-service si spendono mediamente 1,722 euro al litro, con un’oscillazione a seconda del marchio compresa tra 1,711 e 1,732 euro al litro; per i distributori senza logo abbiamo 1,718 euro al litro.

Se si sceglie la modalità servito, invece, il prezzo medio è a 1,872 euro al litro, con oscillazione tra 1,801 e 1,926 euro al litro; senza logo si spende 1,774 euro al litro. E il diesel? Non va meglio, in modalità self-service il prezzo medio nazionale è di ben 1,829 euro al litro, con una fluttuazione tra 1,814 e 1,846 euro al litro; senza logo la spesa è di 1,825 euro al litro. In modalità servito invece il prezzo medio arriva fino a 1,975 euro al litro, con prezzi compresi tra 1,904 e 2,051 euro al litro; senza logo si spende 1,880 euro al litro. Al momento, ricordiamo che il taglio delle accise è di 25 centesimi al litro più IVA.

Continua a leggere su optimagazine.com