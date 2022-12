Arrivano ulteriori segnali molto incoraggianti per quanto riguarda l’iPhone 14 Pro, in relazione ad una svolta produttiva di cui si parla con insistenza da un po’ di tempo a questa parte. Anche per il mercato italiano. Dopo aver preso atto dei passi in avanti molto importanti fatti in India, come avrete notato attraverso un articoli che abbiamo pubblicato nello scorcio iniziale di dicembre, oggi tocca concentrarsi sui progetti a medio termine del colosso di Cupertino, visto che avranno degli effetti chiari anche su quello che troveremo sugli scaffali nel nostro Paese.

Confermate le buone notizie sull’iPhone 14 Pro: disponibilità in netta crescita in Italia

Come procedono le cose? Secondo MacRumors, in questi giorni ci sono segnali concreti da Apple sul fatto che all’interno del suo negozio online siano stati fatti passi in avanti con la vendita di iPhone 14 Pro. Proprio con l’avvicinarsi delle festività. Si tratta di un chiaro segnale sul fatto che l’azienda abbia probabilmente raggiunto la domanda a seguito di interruzioni della produzione che abbiamo registrato in Cina nel corso degli ultimi due mesi. Anche l’emergenza Covid pare aver dato un po’ di tregua nel Paese, con tutto quelle che ne consegue per il lancio sul mercato di nuove unità.

Provando a prevedere cosa dobbiamo aspettarci nel concreto, si può dire che entrambi i modelli di fascia alta che appartengono a questa serie stanno vedendo date di spedizione stimate migliorate all’interno dello shop online di Apple. Provando a scendere in dettagli, alcuni addetti ai lavori stimano che i vari ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max inizieranno a fare passi in avanti concreti in termini di spedizione tra una o due settimane.

Insomma, la disponibilità di iPhone 14 Pro non produrrà effetti in grado di farci ricevere dispositivi appena ordinati entro Natale, questo è fuori discussione, ma i segnali sono assolutamente incoraggianti.

