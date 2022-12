Arrivano indicazioni interessanti oggi, destinate a coinvolgere in prima istanza la disponibilità di iPhone 14 Pro, secondo quanto raccolto in giornata. Nello specifico, sembrerebbe che la situazione possa migliorare già nel 2023, con un piano triennale tramite il quale assisteremo ad una graduale crescita della produzione entro il 2025 per tutti i prodotti concepiti da Apple. Con tutto quello che ne consegue in termini di commercializzazione su scala mondiale, dopo il punto della situazione condiviso nei giorni scorsi. Il piano del colosso di Cupertino, dunque, è chiaro e coinvolge stabilimenti che operano in India.

Riscontri oggi sulla disponibilità di iPhone 14 Pro direttamente dall’India: la situazione aggiornata

Come riporta MacRumors, Apple sta cercando di aumentare i volumi che producono i vari partner dell’azienda direttamente dall’India. La spinta in questione potrebbe aumentare di oltre tre volte quello che il marchio di Cupertino mira a realizzare quest’anno. Il rapporto cita un secondo dirigente che ha affermato che Apple ha incaricato Foxconn, Pegatron e Wistron, tre dei suoi maggiori fornitori, affinché sia possibile aumentare la loro capacità e manodopera nel Paese. Insomma, una piccola rivoluzione in cantiere, dopo un paio di anni abbondanti molto critici sotto questo punto di vista.

Non è un caso che la fornitura di modelli di iPhone 14 Pro prima delle festività natalizie sia stata fortemente limitata e condizionata da interruzioni nello stabilimento principale di Foxconn in Cina. Sostanzialmente, Apple ha pensato ad un piano triennale, tramite il quale riuscirà ad essere più indipendente e meno condizionata da fatti del genere. Staremo a vedere come andranno le cose, ma la propensione aziendale di sicuro avrà effetti positivi già nel 2023 con la disponibilità di iPhone 14 Pro.

