Il Samsung Galaxy M31 riceve, a partire da oggi 19 dicembre, l’aggiornamento Android 13 e l’interfaccia One UI 5.0. Il dispositivo entry-level, pure tanto diffuso globalmente, compie il grande passo software in tempi rapidissimi. Di certo tutti i possessori di questo telefono non potranno lamentarsi del supporto ricevuto in quest’ultima parte dell’anno: ecco, di seguito, tutte le informazioni finora disponibili proprio per il rilascio ora in distribuzione.

L’aggiornamento è in fase di lancio e riguarda appunto il Samsung Galaxy M13 nel modello SM-M135F. La distribuzione è partita in tutta Europa. Non sono giunte conferme sulla disponibilità del download anche per l’Italia, ma la comparsa della notifica del corposo pacchetto potrebbe essere solo questione di minuti, al massimo qualche ora. D’altronde, nelle ultime settimane, il nostro paese ha beneficiato di update rapidissimi per molti dispositivi del produttore, per ogni segmento di riferimento. Anche quest’ultimo caso non dovrebbe essere da meno dunque.

La versione firmware dell’aggiornamento Android 13 per i Samsung Galaxy M13 è siglata come M135FXXU1BVL2. L’update porta al suo interno anche la patch di sicurezza di novembre 2022. Quest’ultima corregge quasi quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza non certo trascurabili e che sarà il caso di correggere in breve tempo. In attesa che la notifica di disponibilità software giunga sul proprio telefono, va detto che in qualsiasi momento si potrà verificare la presenza o meno del pacchetto attraverso il percorso del telefono Impostazioni » Aggiornamento software e toccando Scarica e installa.

Naturalmente il Samsung Galaxy M13, con a bordo Android 13 e pure l’interfaccia One UI 5.0, otterrà animazioni più fluide, nuovi sfondi e comandi multitasking. Ancora, il passaggio software porterà con se nuove impostazioni semplificate e un upgrade per quanto riguarda le novità e la resa della fotocamera. Altri miglioramenti investono infine le autorizzazioni e la gestione delle notifiche.

