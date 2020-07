Verso l’uscita Samsung Galaxy M31s: specifiche esposte, prezzo da rivedere

Manca solo l’ufficialità, ma ormai è praticamente certo che il Samsung Galaxy M31s sia vicino alla sua data di uscita. Il nuovo smartphone del colosso sudcoreano è infatti apparso sui listini della divisione indiana di Amazon nelle ultime ore, restituendo ad esperti e semplici appassionati la sicurezza di un imminente debutto sul mercato. Non solo, come riportato dal sito SamMobile, grazie alla comparsa sulle pagine del colosso dell’eCommerce, è possibile ammirarne il design e scoprire praticamente tutto sulla sua scheda tecnica, che già tratteggia un device dalla grande batteria a buon mercato – per quanto il prezzo non sia stato ancora comunicato.

Da Amazon India andiamo allora ad appendere prima di tutto che il Samsung Galaxy M31s sarà presentato al mondo il prossimo 30 luglio. Per quanto riguarda il design, sarà caratterizzato da un display con foro centrale per ospitare la fotocamera anteriore, mentre sulla parte posteriore della scocca troviamo una quadrupla fotocamera a forma di L: il sensore principale è da 64MP supportato da Intelligenza Artificiale – molto probabilmente un ISOCELL Bright GW1, realizzato dalla stessa Samsung – , ed è ospitata in un modulo rettangolare. Non manca neppure l’interessante funzionalità Single Take, che permette di catturare una foto da un video o di ricavare parti dello stesso filmato con un singolo tocco sullo schermo touch.

Tra le altre caratteristiche del Samsung Galaxy M31s spicca poi sicuramente è la batteria, che sarà una da 6.000 mAh. Passando al display, sarà di tipo Infinity-O con un pannello SuperAMOLED ed una risoluzione Full HD+, mentre è ancora da confermare il SoC, che dovrebbe essere Exynos 9611 con pieno supporto al sistema operativo Android 10. La RAM, poi, sarà di 6GB, con storage interno con tagli da 64 e 128GB. Tutte le altre informazioni saranno diramate fra poco più di una settimana, compreso il prezzo di vendita non ancora oggetto di leak da parte di Amazon.