Al via L’Ispettore Barnaby 23: stasera 18 dicembre va in onda il primo episodio della nuova stagione della serie crime più longeva della storia della tv britannica, che compie 25 anni.

Prodotto e trasmesso a partire dal 1997, L’ispettore Barnaby è tratto dai romanzi inglesi della giallista Caroline Graham e racconta le vicende che ruotano attorno al detective Barnaby, capo della polizia nell’immaginaria contea di Midsomer. Per l’occasione in onda, in prima tv assoluta, il primo episodio inedito de L’Ispettore Barnaby 23, che poi dà appuntamento al 2023 su Giallo.

Neil Dudgeon torna a vestire i panni del detective John Barnaby (che interpreta a partire dalla quattordicesima stagione, dopo aver raccolto il testimone da John Nettles) per indagare sui crimini e le stranezze della sua Midsomer. Dietro la facciata di bon ton e perbenismo dei pittoreschi paesini della contea, pieni di vita e tradizioni, si nascondono infatti feroci assassini, segreti e vendette fatali.

Nell’episodio 23×01 dal titolo La somma della loro paure, ci troviamo a Blacktrees-on-Marsh, villaggio che sorge nel cuore della contea. Ai tempi della Guerra Fredda faceva parte di una lista segreta che teoricamente elencava quei luoghi dell’Inghilterra che, in caso di una guerra nucleare, sarebbero stati obiettivi della Russia. Ancora oggi il luogo è perseguitato dalla Profezia di Blacktrees. Nonostante sia solo una credenza popolare, rende qualcuno in paese convinto che un’apocalisse nucleare sia davvero imminente. Il contadino e survivalista Warren Kaine infatti, ossessionato dalla possibilità di un disastro, ha speso tutti i suoi risparmi per costruire un rifugio anti atomico. Ed è proprio lì che la moglie troverà il suo cadavere. Ciò accadrà la mattina dopo che l’uomo ha ricevuto una misteriosa soffiata su un prossimo lancio di missili nucleari sul villaggio.

Barnaby e il sergente Winter (Nick Hendrix) indagano per svelare cosa si celi dietro la scomparsa di quella che potrebbe essere la prima vittima della profezia di Blacktrees. Insieme a loro, nel corso della nuova stagione, troveremo come sempre la patologa Fleur Perkins (Annette Badland), la moglie Sarah Barnaby (Fiona Dolman) e l’inseparabile cane Paddy.

L’appuntamento con L’Ispettore Barnaby 23 è alle 21:15.

