Il mese scorso, il colosso di Seul ha lanciato l’aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5.0 per la versione Exynos del Samsung Galaxy S20 FE 4G (SM-G780F). L’upgrade ha portato anche la patch di sicurezza di novembre 2022. Ora, la società sudcoreana sta implementando la patch di sicurezza di dicembre 2022 per il telefono in questione.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 FE 4G viene fornito con la versione firmware G780FXXSAEVL1 ed include la patch di sicurezza di dicembre 2022. Attualmente, l’aggiornamento è in fase di lancio in dodici Regioni: Paesi baltici, Bulgaria, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi nordici, Open Austria, Polonia, Russia, Slovacchia, Slovenia e Spagna. La patch di sicurezza di dicembre 2022 per i dispositivi Samsung Galaxy corregge un totale di 93 vulnerabilità di sicurezza: tra queste correzioni, 67 provengono da Google e sono disponibili per tutti i dispositivi Android idonei; le altre 26 correzioni provengono da Samsung e sono limitate ai propri smartphone e tablet.

Se disponete di un Samsung Galaxy S20 FE 4G in una di queste Regioni, il vostro smartphone dovrebbe avvisarvi della disponibilità del nuovo aggiornamento. Potete verificarlo andando su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Una volta ricevuta la notifica OTA, procedete solo se la percentuale di carica residua sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati. Il Samsung Galaxy S20 FE 4G è stato lanciato nel 2020 con Android 10 ed il telefono dovrebbe avere tre versioni principali di Android. Considerando ciò, l’aggiornamento di Android 13 è probabilmente l’ultimo importante aggiornamento software che il device riceverà nel corso del suo ciclo vitale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

