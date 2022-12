La storia di Will non è una storia qualunque: giovanissimo e sempre ispirato, negli anni ha saputo coniugare tante passioni fino a trovare un suo percorso personale pieno di soddisfazioni. Il calcio e la musica sono la sua forza, specialmente grazie alla sua voce straordinaria e il suo talento nella scrittura.

Chi è Will, dal calcio a X Factor

William Busetti – questo il nome di battesimo – nasce a Vittorio Veneto nel 1999. Sin da giovanissimo coltiva la sua passione per il calcio, durante la quale scopre il suo amore per la musica.

Così, a soli 20 anni, mette insieme ciò che ha imparato dal british pop contemporaneo e dal rap e pubblica i suoi primi brani su YouTube. È il 2019 e Will sogna una vita in cui la musica non sia soltanto un hobby, ma una vera e propria carriera. I suoi brani vengono raccolti nel suo primo EP e scopre di aver già conquistato un certo seguito tra il pubblico.

Così nel 2020 partecipa a X Factor, e proprio in quel tempo si esibisce con uno dei suoi primi brani Estate, liberamente ispirato a Someone You Loved di Lewis Capaldi. Con questo singolo Will ottiene un posto d’onore nella playlist Generazione Z di Spotify, oltre a milioni di stream.

Il percorso verso Sanremo Giovani

Nel 2021 definisce ancora meglio il suo stile, fortemente influenzato dal british pop e dal cantautorato italiano, e lancia il nuovo singolo Bella Uguale che subito conquista un pubblico ancora più ampio grazie alle contaminazioni elettroniche e il ritornello audace.

Nel terzo singolo Domani Che Fai?, Will offre una chiave di lettura diversa, più speranzosa, sull’incertezza del futuro. Nel 2022 partecipa a Sanremo Giovani con Le Cose Più Importanti, un brano straziante sull’assenza in cui emerge tutta la sua sensibilità.

Continua a leggere su optimagazine.com