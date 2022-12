È stato appena reso noto, oggi 17 dicembre, quando si svolgeranno i funerali di Sinisa Mihajlovic e vanno delineandosi anche le modalità con le quali sarà allestita la camera ardente per il grande calciatore e campione serbo scomparso nella giornata di ieri. Si fa ancora fatica a credere alla morte del campione avvenuta ieri nella clinica Paideia di Roma, per quanto la sua grave forma di leucemia, negli ultimi tempi, avesse lasciato intuire questo triste epilogo. In queste ore, sono moltissimi a dimostrate la volontà di un ultimo saluto al grande Sinisa e i dettagli sulle prossime fasi della commemorazioni sono adesso quasi tutti disponibili.

Quando e dove i funerali

I funerali di Sinisa Mihajlovic si svolgeranno lunedì prossimo, 19 dicembre a Roma. La basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri presente in a Piazza Esedra è stata prescelta per la cerimonia di commiato religioso dal grande campione. Per i romani o chiunque vorrà partecipare alla funzione, probabilmente anche dall’esterno, l’orario di riferimento è quello delle 11 mattutine. Non sono ancora noti i dettagli su eventuali dirette televisive per seguire il momento di preghiera e raccoglimento ma non ci sono dubbi sul fatto che i principali canali nazionali, nonché le mittenti sportive come SkySport seguiranno proprio la cerimonia.

La camera ardente

Oltre alla partecipazione ai funerali di Sinisa Mihajlovic, non c’è dubbio che in molti vorrebbero rendere omaggio al compianto campione nella camera ardente a lui dedicata. In merito a quest’ultima, non ci sono informazioni puntuali ma il Comune di Roma avrebbe fatto sapere di essere al lavoro per l’allestimento della stessa presso il Campidoglio. Di certo, nel corso della giornata odierna, non mancheranno dei dettagli in merito, così che comuni cittadini (come anche sportivi e personaggi noti) possano rendere omaggio a questo grande uomo scomparso fin troppo precocemente.

