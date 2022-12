Purtroppo è morto Sinisa Mihajlovic oggi 16 dicembre. Nessuna fake news in questo venerdì di metà dicembre, dopo che della dipartita del calciatore e allenatore serbo si era scritto a sproposito per mesi, generando fake news dai click decisamente facili. Dalle bufale si piomba (purtroppo) nella cruda realtà dei fatti: quale malattia ci ha portato via il noto e amato personaggio sportivo ma (soprattutto) quale ultimo evento scatenante ha fatto precipitare irrimediabilmente la situazione negli ultimi giorni?

Sinisa Mihajlovic aveva 53 anni ed è venuto a mancare oggi a Roma, all’età di soli 53 anni. La sua lotta contro una malattia grave e beffarda era nota da tempo quasi a tutti, in pratica dal 2019 ossia da quando gli era stata diagnosticata. Il calciatore e allenatore di successo era affetto da una grave forma di leucemia da circa tre anni ma non aveva mai smesso di lottare per quella che di certo era la sua partita più importante e pure decisiva, almeno fino agli ultimi giorni. In effetti, dalla scorsa domenica 11 dicembre proprio Mihajlovic era ricoverato presso la clinica Paideia di Roma per un’infezione. Quest’ultima aveva destato immediate preoccupazioni per la salute del campione, il cui sistema immunitario risultava di certo compromesso dalla malattia degli ultimi anni. Gli eventi, insomma, sono rapidamente precipitati e in questa giornata ci si ritrova a compiangere un grande uomo di calcio e non solo.

Difficile accettare Sinisa Mihajlovic morto per tanti tifosi dello sportivo e allenatore, ma anche per gli estimatori di un personaggio che ha combattuto tanto contro l’impietoso mostro della leucemia. L’ex allenatore di tanti club in Serie A era entrato in coma farmacologico nel tardo pomeriggio di lunedì ma in molti speravano in una ripresa del grande campione, fuori e dentro il campo di calcio. Di certo, nelle prossime ore da parte della famiglia, non mancheranno i dettagli relativi alle modalità di commiato da un personaggio tanto amato.

