Henry Cavill non è più ufficialmente Superman, ma ciò non significa che tornerà ad essere il protagonista di The Witcher.

Variety ha confermato che la quarta stagione di The Witcher procede senza modifiche, il che significa che Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt di Rivia, come era stato annunciato.

Henry Cavill ha interpretato il protagonista per tre stagioni, ma ha confermato il suo addio alla serie Netflix a ottobre poco dopo aver annunciato il suo ritorno nei panni di Superman per la Warner Bros. Ora, tutto è cambiato.

Nonostante sia apparso nei panni dell’Uomo d’Acciaio nella scena dei titoli di coda di Black Adam, Cavill è stato fatto fuori dall’universo DC quando James Gunn e Peter Safran hanno rilevato gli studios a novembre. Il duo sta revisionando l’universo DC, a partire da un nuovo film di Superman scritto da Gunn che non avrà come protagonista l’attore.

Una notizia che ha sconvolto i fan, ma anche Henry Cavill stesso, come si evince dalle sue parole su Instagram: “Gli studios mi avevano detto che potevo annunciare il mio ritorno a ottobre. Così è la vita. Rispetto il fatto che James e Peter abbiano un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti la più felice delle fortune.”

I fan di The Witcher non erano troppo entusiasti quando Cavill ha annunciato il suo addio e che sarebbe stato sostituito da Liam Hemsworth. In un’intervista con Variety , Peter Friedlander, capo della serie di Netflix per Stati Uniti e Canada, ha assicurato i fan che il nuovo arrivato era la scelta giusta:

“Henry è un Geralt straordinario e penso che Liam continuerà e sarà anche un Geralt straordinario”, ha detto Friedlander. “Siamo estremamente ottimisti al riguardo. Continueremo a onorare la storia, i fan, la narrazione, fino in fondo”.

