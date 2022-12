I Maneskin e Tom Morello duettano in Gossip, il nuovo singolo che farà parte del prossimo album Rush! in uscita nel 2023. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore dai canali social della band romana, che dopo Iggy Pop per il reboot di I Wanna Be Your Slave hanno collaborato con il leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine, degli Audioslave e dei Prophets Of Rage.

I Maneskin e Tom Morello in Gossip

Gossip è il titolo del nuovo singolo dei Maneskin con Tom Morello. Dopo aver duettato con l’iguana del punk Iggy Pop, che per la band romana non ha mai nascosto una certa stima, la squadra di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si affianca ad un’altra leggenda dell’olimpo del rock.

Gossip sarà fuori il 13 gennaio 2023, esattamente una settimana prima della pubblicazione di Rush! programmata per il 20 gennaio 2023.

Per annunciare la novità, i Maneskin hanno postato una foto che li ritrae insieme al chitarrista statunitense. Il post ha scatenato l’hype dei fan della band romana.

RUSH!_CD (DELUXE HARD COVER BOOK) RUSH!_CD (DELUXE HARD COVER BOOK)

Single Disc, Hard Cover Book, 32 page booklet, 5 photo cards

Il nuovo disco Rush!

Rush! sarà il terzo disco dopo Il Ballo Della Vita (2018) e Teatro D’Ira Vol.1 (2021), quest’ultimo contenente la super hit Zitti E Buoni che ha decretato la vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest.

Oggi i Maneskin sono un fenomeno mondiale, e dopo la pubblicazione dell’ultimo singolo The Loneliest i fan hanno potuto assaporare una leggera virata verso un sound più definito e arrangiamenti più curati. In questo momento la band romana è in tour negli Stati Uniti. In una delle tappe, Damiano David e soci hanno assistito a una rissa tra il pubblico.

Per sdrammatizzare, il frontman ha fatto una battuta sulla Lazio – Damiano David è tifoso romanista – alla quale è seguita la risposta degli ultras: “Tifi Roma in perizoma”.

