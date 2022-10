L’hype che ha travolto i fan dal momento dell’annuncio di The Loneliest dei Maneskin era palpabile, specialmente dopo il lancio dell’anteprima in cui abbiamo visto un Damiano David in abiti scuri, sotto la pioggia, intonare il ritornello. Oggi s’è rotto il silenzio, e sono stati giorni difficili.

Tra le prime indiscrezioni si parlava di svolta dark dei Maneskin, con il rischio di buttare tutto in barzelletta come quella volta in cui Vasco Rossi aveva annunciato che sul palco avrebbe rafforzato i suoi arrangiamenti con un taglio più metal. Tutti, almeno una volta, abbiamo messo il like alla storica pagina Facebook La svolta metal di Vasco Rossi. Con certi titoli che abbiamo incontrato nei giorni scorsi abbiamo rischiato di veder bissare quella parodia, ma così non è stato.

Il dark è un’altra cosa, non si liquida con un abito scuro e una giornata uggiosa, né con le immagini di un funerale. Anche Friday I’m In Love dei Cure è dark, pur essendo una canzone d’amore e piena di brio. Le good vibes di Robert Smith, però, sono “creepy”, visto che l’effetto è lo stesso di una bellissima bambola innocente nel contesto di un thriller.

Nemmeno nel testo di The Loneliest dei Maneskin, del resto, si può parlare di svolta dark, ma la colpa non è della band romana, che non si è mai attribuita una nuova etichetta. I Maneskin si prendono una pausa dal groove dopo Supermodel e scelgono la power ballad orecchiabile, audace e radiofonica che deve essere sempre presente nel repertorio di un artista.

Il nuovo e attesissimo singolo di Damiano, Vic, Ethan e Thomas racconta una separazione, con il protagonista che rivolge alla sua dolce metà le ultime parole prima di allontanarsi, o di morire. Un testamento, dice la band con queste parole: “Una via di mezzo tra una lettera d’amore, un addio e un testamento. È quel che diresti alle persone a cui vuoi bene quando qualcosa di bello finisce”.

Thomas Raggi ci regala un solo à la Tom Morello con note che volano in alto con le ottave senza snaturare il mood del brano. Non una svolta dark come hanno detto in molti, parola che in ogni caso la band non ha mai usato: i Maneskin sono anche questo, una realtà capace di sposare sia il funk-rock più frenetico che le ballate con un pizzico di aromi anni ’90, senza strizzare troppo l’occhio al sound e al pop contemporanei.

[Intro]

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest

[Verse 1]

There’s a few lines that I have wrote

In case of death, that’s what I want

That’s what I want

So don’t be sad when I’ll be gone

There’s just one thing I hopе you know

I loved you so

‘Cause I don’t evеn care about the time I’ve got left here

The only thing I know now is that I want to spent it

With you, with you

Nobody else here

Tonight is gonna be the loneliest

[Chorus]

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest

[Verse 2]

I’m sorry but I gotta go

If you’ll ever miss me give this song

Another go

And I just keep on thinking how you made me feel better

And all the crazy little things that we did together

In the end, in the end, it doesn’t matter

If tonight is gonna be the loneliest

[Chorus]

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest

[Chorus]

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest