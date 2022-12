Una rissa al concerto dei Maneskin durante uno show al Fillmore di Philadelphia è stata ripresa dai presenti. Sul palco la band, con Damiano David e Thomas Raggi increduli mentre osservavano il parapiglia formatosi nel parterre. A quel punto il frontman ha invitato tutti alla calma, ma ciò che ha attirato l’attenzione è la battuta pubblicata su Twitter poche ore dopo.

Rissa al concerto dei Maneskin: cos’è successo

“È la prima volta che succede durante uno show dei Maneskin”, ha detto Damiano David al microfono prima di ricordare a tutti che la violenza non è tollerata in alcun contesto.

“Dai, ragazzi, non siate violenti, fa schifo questa cosa. Rispettate le persone che sono al vostro fianco soprattutto se siete fan dei Maneskin”.

Il pubblico ha applaudito. Nel frattempo, non senza fatica, tra i presenti è tornata la calma. In questo periodo la band romana è impegnata in un tour negli States poco dopo aver lanciato il nuovo singolo The Loneliest e annunciato il nuovo album Rush! in uscita nel 2023.

Quindi, Damiano ha continuato:

“Succedono cose peggiori al mondo. Ok, cosa stavamo cantando? Anzi, grazie perché avete distratto tutti mentre stavo dicendo che questa era la parte finale del concerto, quindi grazie ancora”.

I Maneskin, intanto, sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo secondo Spotify Wrapped, che in Italia ha premiato Sfera Ebbasta come l’artista più ascoltato in Italia.

Damiano e la battuta sulla Lazio

Sui social Damiano David ha ironizzato sull’accaduto e ha condiviso un video ripreso dai presenti su Twitter. In calce, ha scritto: “La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglietta della Lazio“.

Si conferma, quindi, che Damiano David sia un tifoso romanista. La ragazza con la maglietta incriminata è stata ripresa e il frame sta facendo il giro del mondo.

