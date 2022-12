I Huawei P60 e Mate 60 potrebbero essere entrambi lanciati a marzo 2023, a distanza di quasi un biennio dal precedente Huawei P50, che ha debuttato a luglio 2021, e di circa sei mesi dal Mate 50. Il produttore cinese pare avere l’intenzione di giocarsi il tutto per tutto nello stesso mese, senza nemmeno preoccuparsi del fatto che due colossi di questo genere potrebbero anche finire col cannibalizzarsi l’un l’altro. Sarebbe veramente strano presentare entrambi i pezzi grossi nello stesso mese, ma le ultime notizie che giungono dalla Cina vanno tutte in questa direzione, contrariamente a quanto si potesse pensare fino ad oggi.

Probabilmente sarebbe più saggio lanciarli in momenti diversi, così da catturare anche di più l’interesse della stampa e degli addetti ai lavori. Non è chiaro il motivo che starebbe spingendo l’OEM cinese a presentare insieme i Huawei P60 e Mate 60, ammesso e non concesso che sia vero (lo scopriremo più avanti, probabilmente ne sapremo di più già a partire dal prossimo gennaio o al massimo a febbraio). Il Huawei P50 dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 8+ Gen. 1, mentre il Mate 60 con lo Snapdragon 8 Gen. 2, entrambi in versione 4G per le ragioni che ben conosciamo (il ban USA impedisce al produttore cinese di avvalersi dei chip 5G).

Per quanto concerne il comparto fotografico, il Huawei P60 disporrà di un sensore principale ad apertura variabile ed un teleobiettivo da 64MP. Al momento non si conoscono altri dettagli riguardo i Huawei P60 e Mate 60, anche se speriamo di potervi fornire altre indicazioni il prima possibile. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto.

