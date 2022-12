Il Motorola Moto X40, nuovo flagship del colosso statunitense che molto probabilmente debutterà ufficialmente domani 15 dicembre nel mercato locale interno, ha da poco ricevuto la certificazione HDR+ per il display: si tratta di un dettaglio molto interessante che rende la componente piuttosto top. Negli altri mercati internazionali il device avrà il nome di Motorola Edge 40 Pro, che presto arriverà in commercio. Nelle ultime ore sono emerse in rete le specifiche tecniche del dispositivo e novità che riguardano il pannello. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Grazie a quanto twittato dall’insider Sudhanshu Ambhore, veniamo a conoscenza che il display del nuovo flagship Motorola Edge 40 Pro sarà dotato di supporto alla tecnologia HDR+, capace di produrre un miliardo di colori differenti e che utilizza dei metadata dinamici che descrivono nei dettagli le aree luminose. Questo tipo di tecnologia, ad esempio, farà sì che i contenuti video in HDR+ si presentino più dinamici e concreti. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, le recenti indiscrezioni riportano che il display OLED sarà da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento da 144Hz oppure da 165Hz. Le dimensioni del telefono saranno pari a 161,3 x 73,9 x 8,5mm per 196gr. di peso.

Il nuovo Motorola Edge 40 Pro, che forse calerà i veli nella giornata di domani, sarà alimentato dall’ultimo e potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, affiancato da memoria RAM di tipo LPDDR5X e memorie interne UFS 3.1. Il flagship della casa alata avrà a bordo il sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia MyUX 5.0. Il sensore principale della fotocamera posteriore sarà da 50MP con lente ultra-wide da 50MP e teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 2X. Il dispositivo sarà, inoltre, dotato di NFC, 5G dual band, USB-C, due speaker stereo, Bluetooth 5.2, certificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua e sarà dotato di una batteria da 4600 o 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 125 o 68W.

Continua a leggere su optimagazine.com