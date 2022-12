Albe a Milano nel 2023, per un unico grande appuntamenti live in programma ai Magazzini Generali. La data è quella di martedì 4 aprile.

Il musicista e cantautore bresciano annuncia il suo primo concerto, prima opportunità per i fan per ascoltare finalmente dal vivo i suoi ultimi successi contenuti nell’omonimo album d’esordio. Rilasciato lo scorso giugno, dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, include le hit Karma, Millevoci (certificato Oro), Giravolte e Cado.



I biglietti per il concerto di Albe a Milano nel 2023 saranno disponibili in prevendite per lo a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 14 dicembre sui circuiti TicketOne e TicketMaster, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati dell’intero territorio italiano.

I ticket sono disponibili ad un’unica fascia di prezzo, 25 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato in piedi. La location scelta, infatti, non consente altre tipologie di posto.

Chi è Albe

Noto per essere stato uno dei concorrenti più apprezzati della scorsa edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Albe è giunto fino alla fase serale del programma.Il suo vero nome è Alberto La Malfa) e ha 23 anni; è un cantautore e musicista, nato ad Alfianello (Brescia).

Albe è il più grande di tre fratelli e fin da piccolo si divertiva a giocare con una chitarra e una batteria. Sin da piccolo ha mostrato interesse per la musica, fino a farne il suo principale impiego ma è con l’accesso alla scuola di Maria De Filippi che arriva la notorietà. Albe ottiene una maglia per la categoria canto e si fa subito apprezzare dal pubblico.