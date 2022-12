Una nuova avventura per Carlo Ancelotti uno deigli allenatori più vincenti del calcio mondiale. Ancelotti è un candidato autorevole alla conquista della panchina del Brasile. La nazionale verdeoro è uscita profondamente delusa dai Mondiali di Doha. La Federazione Brasiliana è intenzionata a puntare su di un allenatore prestigioso e vincente come Ancelotti.

L‘attuale allenatore del Real Madrid che ha trionfato nell’ultima edizione della Champions ha costruito la sua leggenda proprio nelle notti europee a cominciare dalla vittoria contro la Juventus nel 2003. Ancelotti preferisce lo sprint e/o il mezzofondo dei tornei brevi che si decidono in gare ad eliminazione diretta. L’offerta ad Ancelotti è stata prospettata ed egli non ha nascosto il suo orgoglio per la possibile chiamata del Brasile pentacampione del mondo.

Naturalmente la trattativa è appena cominciata. Ancelotti è impegnato con il Real Madrid e di certo non lascerebbe la panchina blanca se non dopo la conclusione dell’attuale stagione a giugno 2023. La Federazione Brasiliana potrebbe però anche esser disponibile ad aspettare Ancelotti per ingaggiarlo fino ai Mondiali del 2026 che si disputeranno tra Stati Uniti- Canada – Messico (leggi di più).

Il Brasile punta dunque sul Re di Champions Carlo Ancelotti per tornare a vincere il titolo mondiale che sfugge ai verdeoro dal lontano 2002. L’ultima vittoria iridata arrivò al termine dell’edizione nippo-coreana ed i tifosi brasiliani speravano ardentemente che il ritorno in quella parte del mondo potesse rompere l’incantesimo negativo. Non è andata così e , dopo l’eliminazione ad opera della Croazia, il CT Tite ha rassegnato le sue dimissioni lasciando la panchina vuota.

Carlo Ancelotti è pronto a succedergli per vivere un’avventura straordinaria. Dopo aver vinto tutti i principali campionati europei ed aver fatto incetta di Champions League, Ancelotti vorrebbe coronare la sua straordinaria carriera alzando al cielo la Coppa del Mondo. L’estro creativo del calcio brasiliano incontra il pragmatismo europeo grazie ad un allenatore che ha tra le sue doti migliori quella di saper gestire al meglio il talento dei grandissimi campioni.

Nelle prossime settimane le due parti s’incontreranno per definire i dettagli dell’intesa. In caso di accordo l’avventura di Ancelotti si svilupperebbe dapprima per la riconquista della Copa America lasciati agli odiati rivali argentini e poi sulle Qualificazioni Mondiali che in Sud America sono sempre un percorso ad ostacoli. Ancelotti avrebbe il vantaggio di conoscere bene pregi e difetti dei principali calciatori brasiliani e di goderne la stima. Anche i tifosi sono ben disposti verso Ancelotti che ai proclami filosofici preferisce la lingua delle vittorie quella più amata da tutti.

