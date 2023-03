Il calcio è uno sport popolare ed biglietti devono avere prezzi popolari. I prezzi dei biglietti per la sfida di Champions tra Napoli e Milan hanno suscitato la rabbia di molti tifosi azzurri. L’evento è storico ed i biglietti finora messi in vendita sono andati esauriti in un battibaleno. Ma il caro biglietti ha lasciato tantissimi tifosi del Super Napoli di Spalletti con l’amaro in bocca (leggi di più).

Con questo prezzo dei biglietti, fissato da De Laurentiis, il calcio rischia di perdere la sua grande forza popolare. E’ lo sport più amato , il calcio, proprio perché scatena la passione delle masse al punto che Pasolini, discreto calciatore, lo definiva una vera e propria religione laica. Se i biglietti hanno costi astronomici, il calcio abbandona la retta via cedendo alla tentazione del profitto a tutti i costi. In pochi anni, con biglietti esorbitanti, si rischia di desertificare lo stadio completamente.

Io sono decisamente contrario al caro biglietti che uccide la passione e determina delle gravi discriminazioni sociali. Le società sportive non fanno beneficenza. Devono produrre profitti anche attraverso la vendita dei biglietti il cui prezzo è determinato dal rapporto domanda/disponibilità. Se gli stadi fossero una proprietà privata, costruita con soldi di privati non ci sarebbe nulla da obiettare al maxi prezzo dei biglietti. Ciascuno a casa sua può stabilire il prezzo che ritiene più opportuno.

In realtà , però, gli stadi non sono – a parte rarissime eccezioni – proprietà private ma bensì beni pubblici. Gli stadi sono stati costruiti con denaro pubblico e le ristrutturazioni più importanti sono state sostenute da enti pubblici come – nel caso del Diego Armando Maradona – la Regione Campania. Dunque lo stadio è un bene pubblico ed i biglietti super costosi non sono accettabili. Visto che i club beneficiano di denaro pubblico bisogna imporre per legge che una quota parte dei biglietti sia venduta a prezzi popolari. Un obbligo ancora più sensato dopo che il calcio, insieme a tanti altri settori, ha ricevuto importanti aiuti pubblici nel post Covid-19.

Io propongo che il 25 per cento dei biglietti di ogni settore sia disponibile a prezzi popolari: dieci euro per la curva, 20 per i distinti, 30 per le tribune. Una quota riservata a tifosi e famiglie meno abbienti che potrebbero godersi lo spettacolo sportivo pagando un biglietto accessibile.

Il settantacinque per cento dei biglietti restanti sarebbe di libera vendita e le società potrebbero proporre biglietti più costosi in relazioni ai settori occupati ed ai servizi offerti. Mi sembra una proposta giusta, equa e capace di contemperare il diritto allo spettacolo sportivo dei più poveri ed il diritto al profitto delle società.

