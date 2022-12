La situazione relativa alla disponibilità di iPhone 14 Pro ed ‌iPhone 14 Pro‌ Max è ancora delicata e difficilmente entro la fine del mese ci saranno novità rilevanti per il pubblico. Nello specifico, la produzione complessiva rimane fortemente limitata ed è improbabile che soddisfi la domanda nel corso di un periodo particolarmente caldo come quello delle festività. Proviamo a fare il punto della situazione, con relative previsioni, in vista di un periodo che si preannuncia particolarmente caldo per il pubblico italiano.

Natale non semplice per chi vuole subito un iPhone 14 Pro in Italia: disponibilità ancora limitata nel mondo oggi

Al di là dei confronti a distanza con altri top di gamma, come quello che abbiamo preso in esame non molto tempo fa sul nostro magazine, ci sono altri elementi che dobbiamo considerare arrivati a questo punto dell’anno. Come stanno evolvendo le cose in questi giorni? Nonostante le stime sul 2023 siano molto incoraggianti, alla luce di una situazione che sta progressivamente migliorando in Cina, non bisogna dimenticare i vincoli di fornitura e le restrizioni in corso negli impianti di produzione di Apple riscontrati nel corso delle ultime settimane.

Tante problematiche, infatti, hanno fatto sì che la fornitura di iPhone 14 Pro fosse estremamente bassa, con ovvie conseguenze durante il periodo natalizio non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. All’interno dello store ufficiale i tempi di attesa per entrambi i modelli della serie ‌iPhone‌ di fascia alta del 2022 erano fino a poco tempo fa fissati a circa sei settimane. Questo, almeno, quanto riscontrato fino ad un mese fa, mentre ora sono fissati a circa tre settimane.

Dunque, la situazione complessiva sulla disponibilità di iPHone 14 Pro sembra essere leggermente migliorata, ma a Natale non ci sarà l’attesa svolta.

