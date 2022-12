Al via la prevendita dei biglietti per i Maroon 5 a Firenze nel 2023. La band è attesa in Italia per esibirsi in occasione della prossima edizione di Firenze Rocks ed è la prima confermata tra gli headliner che saliranno sul palco la prossima estate.

La data è quella di domenica 18 giugno 2023, la location quella della Visarno Arena di Firenze che accoglierà nuovamente alcuni dei migliori artisti internazionali del momento. Firenze Rocks nel 2023 giunge alla sua quinta edizione e festeggia il successo delle precedenti con l’annuncio del primo headliner e riportando il gruppo di Adam Levine in Italia per un unico grande spettacolo.

I biglietti per i Maroon 5 a Firenze nel 2023 a saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per i clienti di Vodafone Happy – il programma di Vodafone che premia i clienti per il tempo passato insieme – a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 14 dicembre 2022. La messa in vendita generale avverrà a partire dalle ore 12.00 di venerdì 16 dicembre 2022 su TicketOne, TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

I Maroon 5 presentiranno i brani contenuti nell’ultimo album, pubblicato nell’estate del 2021, Jordi, che contiene l’ultimo singolo di successo della band Beautiful Mistakes con Megan Thee Stallion. Nel disco anche i successi più recenti del gruppo, come Nobody’s Love e Memories, che ha superato l’incredibile cifra di 1 miliardo di streaming su Spotify ed oltre 700 milioni di visualizzazioni su YouTube per il video ufficiale.