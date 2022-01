In Lovesick dei Maroon 5 troviamo l’essenza della band di Adam Levine, nonché un discorso fedelmente ripreso dai tempi di Songs About Jane (2002). Il singolo arriva dopo il successo di Beautiful Mistakes e racconta la dipendenza emotiva cercando un approccio leggero a un argomento che altrimenti farebbe rima con angoscia e sottomissione.

Lovesick dei Maroon 5 suona come l’ennesima combinazione di rock, pop e r’n’b con la quale abbiamo imparato ad apprezzare la band di Los Angeles da quando abbiamo ascoltato per la prima volta This Love. La voce di Adam, sempre su scale alte, canta il “mal d’amore” – questa la traduzione in italiano del titolo – e dichiara: “Amo il modo in cui il mio cuore cade a terra”. Ancora: “Mi hai fatto ammalare d’amore”, dice Adam che tuttavia riconosce nella sua musa un punto di riferimento che gli è sfuggito e che ora lo fa sentire smarrito.

Grazie alla loro originalità, i Maroon 5 continuano a tenere banco tra gli ascolti su Spotify e le visualizzazioni su YouTube. Il singolo Memories, per esempio, ha superato il miliardo di stream su Spotify mentre il video di Sugar è il 13esimo più visto della storia su YouTube con oltre 3,5 miliardi di visualizzazioni. Il disco Red Pill Blues (2017), precedente a Jordi (2021), è Disco D’Oro in Italia.

Jordi è il primo album in cui non ha suonato il bassista Michael Madden, che si è allontanato dai Maroon 5 a seguito dell’arresto con le accuse di violenza domestica. All’interno del disco, il singolo Memories è dedicato a Jordan Feldstein, storico manager della band statunitense nonché amico di Adam Levine scomparso a 40 anni stroncato da un attacco di cuore.

Lovesick dei Maroon 5 è disponibile da oggi in rotazione radiofonica. Di seguito il testo e la traduzione in italiano.

[Chorus]

Lovesick, you know I can’t fight it anymore

‘Cause I love it, the way my heart drops to the floor

[Verse 1]

Baby, baby, where’d you go?

My starlight, my firefly

I’ve been searchin’ high and low

Like all night, my whole life

[Pre-Chorus]

For someone like you to really take my breath away

And I can’t be lonely, no, you gon’ be the death of me

[Chorus]

‘Cause I’m lovesick, you know I can’t fight it anymore

‘Cause I love it, the way my heart drops to the floor

[Post-Chorus]

You got me lovesick

But I love it

Yeah

[Verse 2]

Lovesick, I’m falling, I can’t be trusted

If that’s what you want, thеn rush in

Trust me when I say, I want this, want this

[Chorus]

‘Cause I’m lovеsick, you know I can’t fight it anymore

‘Cause I love it, the way my heart drops to the floor

[Post-Chorus]

You got me lovesick (Yeah)

But I love it

[Pre-Chorus]

For someone like you to really take my breath away

And I can’t be lonely, no, you gon’ be the death of me, oh

[Chorus]

‘Cause I’m lovesick, you know I can’t fight it anymore (Anymore)

‘Cause I love it, the way my heart drops to the floor

[Post-Chorus]

You got me lovesick (Lovesick)

You got me lovesick, lovesick

You got me lovesick, lovesick (But I love it)

You got me lovesick, lovesick

Yeah