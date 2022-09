Dopo le accuse di Sumner Stroh ecco la replica di Adam Levine sul tradimento nei confronti della moglie Behati Prinsloo. Il cantante dei Maroon 5 ha risposto alla denuncia pubblica dell’influencer e attraverso le storie su Instagram e sulle colonne di TMZ. Sostanzialmente, l’artista nega il tradimento ma ammette di aver avuto atteggiamenti estremi.

La replica di Adam Levine sul tradimento

Adam Levine ha rotto il silenzio e ha in parte respinto le accuse di Sumner Stroh, ma in altra parte ha ammesso di aver oltrepassato il limite. “Non ho avuto una relazione – dice l’artista – ma ho oltrepassato il limite durante un periodo deplorevole della mia vita”.

Quindi, continua:

“In alcuni casi il mio atteggiamento è diventato inappropriato. Ho affrontato questo problema e ho adottato misure proattive per rimediare con la mia famiglia. Mia moglie e la mia famiglia sono l’unica cosa a cui tengo in questo mondo. Essere così ingenuo e così stupido da rischiare l’unica cosa che conta veramente per me è stato l’errore più grande che potessi mai fare. Non lo farò mai più di nuovo. Mi assumo la piena responsabilità. Lo supereremo insieme”.

Le accuse di Sumner Stroh

Ieri, martedì 20 settembre, l’influencer Sumner Stroh aveva reso pubbliche alcune rivelazioni. Secondo la modella, il frontman dei Maroon 5 avrebbe avuto una relazione con lei proprio durante il matrimonio con Behati Prinsloo per circa un anno.

“Mi sono sentita manipolata”, ha dichiarato la Stroh, e nel suo video-denuncia su TikTok ha mostrato gli screen di alcuni messaggi ricevuti su Instagram da Adam Levine. In uno di questi, il cantante dei Maroon 5 chiedeva all’influencer l’autorizzazione di chiamare sua figlia con il suo stesso nome.

Rivelazioni, queste, che Sumner Stroh avrebbe tenuto per sé ma che è stata costretta a rendere pubbliche sui social dopo aver condiviso queste informazioni con un conoscente il quale, negli ultimi giorni, ha tentato di rivendere la soffiata a qualche tabloid.

Secondo la replica di Adam Levine, quindi, tra lui e Sumner Stroh non ci sarebbe stata alcuna relazione, dettaglio invece sostenuto dall’influencer con la frase: “Avevo una relazione con un uomo sposato con una modella di Victoria’s Secret”.

