Il Mistero dei Templari su Disney+ amplia il franchise, inaugurato nel 2004 con il film omonimo con Nicholas Cage. La serie tv si distanzia di poco dall’opera originale, per raccontare una nuova storia in salsa teen.

Il Mistero dei Templari su Disney+ gioca quindi la carta intrigante della caccia al tesoro per esplorare la classica storia di formazione attraverso una lente molto moderna.

La protagonista è la ventenne Jess Valenzuela (interpretata da Lisette Olivera, che somiglia incredibilmente all’ex stellina Disney, Zendaya), un’addetta agli storage brava a risolvere enigmi, che sogna di lavorare nell’FBI. Il passato della sua famiglia, in particolare del padre, è avvolto da un alone di mistero, ma tutto potrebbe cambiare quando le viene affidato un compito dal suo superiore: rintracciare il proprietario di un box che ha l’affitto in arretrato. Jess, aiutata dal suo gruppo di amici fidati, come lei appassionati di rebus, si mette sulle tracce dell’uomo, salvo scoprire che egli stesso è un mistero.

Sadusky (interpretato da Harvey Keitel, che torna per l’occasione a vestire i panni del personaggio dal film) apre davanti a lei un vero e proprio vaso di pandora; sarà lui a rivelarle davvero chi era suo padre, morto da tempo, e che lei ha sempre creduto essere un fannullone, dandole un indizio per trovare un tesoro secolare.

Grazie al suo talento innato per risolvere gli enigmi, Jess coinvolge i suoi amici in questa caccia al tesoro, dove ogni indizio si nasconde in manufatti e monumenti americani. Attraverso pagine di storia degli Stati Uniti, Il Mistero dei Templari su Disney+ ci catapulta nella missione intrapresa da questa giovane eroina, che non solo deve comporre un puzzle risalente ai tempi di Maya, Aztechi e Incas, ma deve anche intraprendere un viaggio personale alla scoperta delle sue origini.

L’avventura viene resa più complicata da Billie Pearce, un’astuta e meschina trafficante di antichità del mercato nero (interpretata da una carismatica quanto diabolica Catherine Zeta Jones), che fiuta l’affare e si mette sulle tracce di Jess e il suo gruppo. Non mancano colpi di scena, come l’FBI, in cui Jess spera di potersi arruolare, che insegue i giovani eroi, cercando di capire quanto ci sia di vero dietro il tesoro nascosto.

Il Mistero dei Templari su Disney+ non aggiunge nulla di nuovo al franchise, piuttosto lo estende riuscendo ad intersecare alcuni personaggi del film originale con una storia completamente nuova. L’avventura riparte da zero, integrando elementi della cultura pop al racconto. Forse alcune trovate narrative sono al limite dell’assurdo (chi di noi non ha mai risolto un rompicapo azteco su un bus o hackerato le telecamere di un famosissimo museo in un nanosecondo?!), ma resta comunque una serie piacevole e divertente da vedere. Se si è amanti del genere, ovvio.

I primi due episodi sono disponibili dal 14 dicembre.

