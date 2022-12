Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip, sarebbe proprio il suo uno dei due nomi attesi nella casa. Nuovi ingressi sono in programma per lunedì 12 dicembre nella casa già spiata d’Italia e uno sembrerebbe essere proprio quello dell’amato cantante.

Lo anticipa TvBlog, spazio televisivo che in quanto ad indiscrezioni sul mondo della TV ha sempre dimostrato di poter essere attendibile ed affidabile. Parla di due new entry nella casa di Signorini: due nuovi ingressi sono attesi nei prossimi appuntamenti con il GF Vip su Canale 5, che andrà in onda eccezionalmente di sabato sera, il 10 dicembre. Ma non sarà questo l’appuntamento da seguire per l’ingresso di Riccardo Fogli bensì il successivo.

Il nome di Riccardo Fogli non sarà infatti la sorpresa del sabato sera ma l’artista potrebbe accedere al programma il prossimo lunedì, insieme ad un altro personaggio non individuato. Il suo ingresso nel programma, in ogni caso, sembra essere confermato ma per la conferma definitiva non resta che attendere delucidazioni dalla produzione e comunicazioni da parte di Alfonso Signorini.

Il gruppo dei Vipponi della settima edizione del Grande Fratello potrebbe presto accogliere l’ex Pooh che porterebbe nella casa sicuramente un po’ di buona musica. indimenticabile il suo successo nel Sanremo del 1982 con la canzone Storie di tutti i giorni ma molte altre sono le hit che l’artista ha lasciato in eredità alla musica italiana, sia con i Pooh che nel suo percorso da solista.

Riccardo Foglie al Grande Fratello Vip potrebbe essere un concorrente ideale: ha già esperienza nel mondo dei reality show televisivi e in passato ha partecipato a L’Isola dei Famosi e a Music Farm.