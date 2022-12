Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Dodi Battaglia difende Riccardo Fogli, ex compagno di avventure nei Pooh nonché amico nella vita personale.

Riccardo Fogli fuori dal GF Vip, cos’è successo

Erano passate poche ore dall’ingresso di Riccardo Fogli all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando mentre si intratteneva in cucina in compagnia di Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese e Wilma Goich si sarebbe lasciato scappare un’espressione blasfema.

Per questo Mediaset ha deciso di squalificarlo, rendendo pubblica la scelta con un comunicato stampa in cui si chiedeva scusa al pubblico “per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip“. La frase pronunciata da Riccardo Fogli a voce alta di fronte alle telecamere sarebbe stata: “Io mangio tre uova e dico oh Madonna ho mangiato tre uova!“.

Per questo molti sostengono che la frase di Fogli non fosse blasfema. Tra questi c’è Salvo Veneziano, che in un commento ha contestato la decisione presa da Mediaset ed Endemol con queste parole: “Siete stati costretti, altrimenti facevate finta di nulla”.

Veneziano, infatti, nella sua seconda partecipazione era stato squalificato e si era ritrovato vittima di numerosi attacchi mediatici.

Dodi Battaglia difende Riccardo Fogli

In un post pubblicato su Instagram, Dodi Battaglia difende Riccardo fogli con queste parole:

“Conosco Riccardo dal 1968 e non l’ho mai dico mai sentito bestemmiare. Credo che ci sia stato un fraintendimento. Un abbraccio al fratello Riccardo”.

Parole simili arrivano anche da Roby Facchinetti, che sui social scrive:

“Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande Fratello, perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande fratello. Caro Riccardo sono con te!”.

Manca il commento di Red Canzian, e soprattutto una dichiarazione dello stesso Riccardo Fogli che sui social, per il momento, sta condividendo i messaggi di solidarietà dei suoi amici e familiari.

