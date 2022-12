Riccardo Fogli al GF Vip è già stato squalificato. Entrato nella Casa ieri sera, dopo appena una manciata di ore da inquilino del Grande Fratello Vip, il cantante è stato cacciato.

“Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”, si legge nel comunicato rilasciato da Mediaset con la decisione ufficiale di espellere l’artista dal gioco.

Appena varcata la porta rossa, Riccardo Fogli ha bestemmiato in diretta. O meglio è stato intercettata un’espressione blasfema, non tollerata nella Casa di Canale 5. Ma cosa è successo di preciso e qual è stato il momento che ha portato all’espulsione dell’ex Pooh?

Mentre si trovava in cucina con i coinquilini Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Antonino Spinalbese, Riccardo Fogli ha commentato il suo mangiare uova. Nel commento, ha invocato la Madonna. “Io mangio tre uova e dico oh Madonna ho mangiato tre uova!”, queste le sue parole. Questa la frase che ha prima posto il cantante a rischio eliminazione e poi portato alla conferma definitiva del suo allontanamento dal gioco a meno di 24 ore dall’ingresso in casa.

Riccardo Fogli, infatti, non è entrato al GF Vip all’invio del gioco. Si è aggiunto ai concorrenti solo nella serata di ieri, da nuovo inquilino della Casa. La sua esclusione è stata avanzata sui social e in rete, e si ipotizzava ormai da ore che il Grande Fratello potesse prendere provvedimenti nei suoi confronti. Adesso è ufficiale l’espulsione di Riccardo Fogli dalla Casa, conferma giunta con le scuse di Mediaset e di Endemol Shine Italia ai telespettatori di Canale 5.