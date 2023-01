Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Riccardo Fogli ammette di aver sofferto molto per via della squalifica al Grande Fratello Vip. L’artista è stato molto male non tanto per via dell’uscita dal gioco quanto per la pessima figura da ‘bestemmiatore’ che in realtà è molto lontana dalla sua vera natura. Per la prima volta Riccardo Fogli si trova ad esaminare e spiegare quello che è successo durante la sua permanenza record nella casa di Cinecittà chiedendo a gran voce, seppur con un filo di ironia, il Var.

L’artista nel salotto di Canale5 ha spiegato:

“Sono stato male perché un’offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza, non lo puoi permettere a nessuno. Ho accettato le regole del Grande Fratello, io mi sono fermato, pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Io non l’ho detta!”

Dal canto suo Silvia Toffanin fa notare al suo ospite che anche l’Isola dei Famosi non era finita benissimo e forse per lui è meglio rimanere lontano dai reality e dedicarsi solo alla sua musica, lo farà davvero?

Riccardo Fogli ha voluto comunque chiudere questo capitolo spiegando la sua verità e negando con forza di aver bestemmiato:

“Ho sofferto molto negli ultimi giorni. Sono cresciuto in chiesa, ero chierichetto. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, ero sempre in chiesa, quando vedo il parroco gli do una mano. Io non ho mai bestemmiato nella mia vita. Mi sono preparato due mesi per andare al Grande Fratello, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo.

Al momento Riccardo Fogli ha disdetto tutti i suoi impegni per partecipare al GF Vip ma adesso potrà rimettersi in carreggiata visto che le trasmissioni televisive sono tutte di nuovo in partenza da oggi dopo la lunga pausa natalizia.