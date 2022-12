Nelle più belle canzoni di Riccardo Fogli c’è una fetta importantissima della musica italiana. Dal suo esordio con i Pooh, storica band italiana cui il cantautore ha contribuito al successo grazie alle sue doti di cantante e bassista, oggi la sua voce è ancora un punto di riferimento per gli artisti contemporanei. Dopo l’uscita dal gruppo, del resto, Riccardo Fogli non ha mai abbandonato la sua passione per la musica confermandosi un artista ispirato e gentile, romantico e pop, e soprattutto mai banale.

Malinconia (1981)

Quella di Malinconia è la storia di una squadra vincente: questo brano dolcissimo è frutto del lavoro di Maurizio Fabrizio, Guido Morra e dello stesso Fogli, e lo consacra al successo tanto da spianargli la strada per l’anno successivo, quando vincerà il Festival di Sanremo 1982.

Storie Di Tutti I Giorni (1982)

Con Storie Di Tutti I Giorni Riccardo Fogli vince il Festival di Sanremo 1982 e si riprende ciò che è suo dopo il 1974, quando con Complici non arrivò alla finale. Nel 2017 Fogli e l’ex compagno di squadra Roby Facchinetti hanno inciso una nuova versione del brano per l’album Insieme.

Per Lucia (1983)

Tra le più belle canzoni di Riccardo Fogli non può mancare Per Lucia, brano con il quale il cantautore ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 1983 che in quell’occasione si è tenuto a Monaco Di Baviera.

Dio Come Vorrei (1985)

Non solo pop radiofonico, ma un’impronta indelebile dell’esperienza con i Pooh in cui la voce di Riccardo Fogli fa da padrona confermando l’artista come punto di riferimento della scena italiana. Dio Come Vorrei racconta l’infinita contraddizione dell’amore: “Più ti amo e più ne ho paura”.

Il Segreto Del Tempo (2018)

Il Segreto Del Tempo è l’unico inedito dell’album Insieme pubblicato da Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, che suggella il sodalizio artistico tra due grandi della musica italiana.

