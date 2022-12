Bisogna fare massima attenzione al falso SMS PayPal che sta girando da alcune ore a questa parte, dopo essere arrivato anche al sottoscritto, visto che all’interno del messaggio si parla di un fantomatico login ed accesso al proprio conto avvenuto in modo sospetto. Dunque, una situazione differente rispetto a quella che abbiamo analizzato nelle scorse settimane, quando sul nostro magazine abbiamo parlato dei mancati rimborsi dovuti ai resi. Cerchiamo di inquadrare al meglio la questione che ha preso piede oggi 9 dicembre qui da noi.

Bisogna tenere gli occhi aperti con il finto SMS PayPal che investe login e presunto accesso sospetto al conto

Come stanno le cose? Effettivamente, per evitare rischiosissimi problemi di sicurezza, sarebbe il caso di fare molta attenzione al finto SMS PayPal, in quanto il mittente, assolutamente non verificato, evidentemente sta cercando un nuovo modo per accedere al nostro conto. Nello specifico, si prova ad attirare la nostra attenzione in primo luogo mostrando come mittente “PAYPAL“, senza però indicare il numero di chi ha inviato il messaggio. In questo modo, anche gli utenti più esperti hanno difficoltà nel reperire le giuste informazioni sull’autorevolezza di chi ha mandato la comunicazione.

Tornando poi più nello specifico al nuovo SMS PayPal, il contenuto è simile a quello che trovate nella foto ad inizio articolo, ovviamente con traduzione in italiano e qualche variante necessaria per aggiornare un po’ l’avviso in questione. Si parla di login ed accesso sospetto al conto, con il solito link inserito all’interno del messaggio per indirizzarci verso una pagina web dove si concretizza la truffa. Ignorate tutto e, se vi è consentito, segnalate comunicazione e mittente come SPAM.

Insomma, ci sono tante buone ragioni per ignorare il finto SMS PayPal focalizzato sul fantomatico login ed accesso al nostro conto, visto che non si segnalano anomalie ufficiali.