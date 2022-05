PayPal Holdings Inc. ha contribuito a sollecitare un reclamo formale antitrust contro Apple Inc. e il suo sistema di pagamenti iPhone, alzando un polverone con la Commissione europea. Una particolare azione del colosso di Cupertino avrebbe fomentato la questione: infatti, il tutto sarebbe iniziato quando Apple ha deciso di chiudere il sistema di pagamento NFC a sistemi di pagamenti diversi da Apple Pay. Nella giornata di ieri, lunedì 2 maggio, le autorità di regolamentazione europee hanno puntato il dito contro Apple tramite una dichiarazione sulle obiezioni, sostenendo che il produttore di iPhone abusa del suo controllo sui pagamenti mobili. La denuncia è focalizzata sulla società che riserva le capacità tap-to-pay dell’iPhone per il proprio servizio Apple Pay, piuttosto che consentire alle piattaforme di pagamento rivali di utilizzare la funzione.

PayPal, che dispone di un proprio servizio di pagamento, è stata una delle numerose società che hanno inviato reclami informali alla Commissione sulla vicenda. La famosa azienda statunitense che consente servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet, offre un’opzione tap-to-pay sui telefoni Android e vuole essere in grado di offrire la stessa funzionalità sugli iPhone di Apple. Questo tipo di servizi si basano su uno standard chiamato NFC o Near Field Communication. Apple consente al proprio sistema di pagamento di utilizzare il chip NFC dell’iPhone solo con Apple Pay, intralciando PayPal e le altre app, tra cui l’app Cash di Square, i servizi di Samsung Electronics Co. e Google di Alphabet Inc..

Come ha spiegato Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Europea, coloro che ne subiscono le conseguenze sono i consumatori, in quanto la limitazione all’accesso al chip NFC Apple starebbe rallentando l’innovazione. Il colosso di Cupertino ha spiegato che proseguirà la collaborazione con la Commissione per garantire ai consumatori europei l’accesso all’opzione di pagamento di loro scelta in un ambiente sicuro. In questo 2022, Apple inizierà a consentire a terzi di utilizzare il chip NFC dell’iPhone per accettare pagamenti, una funzione rivolta alle piccole imprese, ma che, tuttavia, non permetterà ai consumatori dei servizi rivali di eseguire pagamenti in questo modo. Insomma, questa situazione sta creando una disparità di condizioni.

