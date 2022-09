Dal 27 novembre 2022 PayPal non provvederà più al rimborso delle spese di reso: la modifica è stata pubblicata sul sito ufficiale della società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet (chi non lo conosce, ormai sono anni ed anni che opera come leader incontrastato del settore, tra l’altro in tutta sicurezza per i suoi clienti), oltre all’invio delle email di notifica per tutti i suoi clienti (se non l’avete ancora ricevuta la riceverete presto). Il servizio di rimborso delle spese di reso sarà sospeso: la cosa ormai è ufficiale. PayPal rifiuterà, a partire dal 27 novembre prossimo, tutte le richieste di rimborso facenti capo alle spese di reso.

Se volete che il vostro reclamo sia accettato, dovrete assicurarvi di inoltrare le richieste di rimborso prima di quella data. PayPal non ha fornito spiegazioni sul perché il servizio stia per essere eliminato: nelle FAQ, difatti, si legge semplicemente che spesse volte alcuni servizio devono essere progressivamente cancellati nell’ambito di cambiamenti maggiori, senza fare riferimento a quali siano tali cambiamenti.

Per i resi gratuiti bisognava abilitare la funzione: difficilmente, arrivati ad oggi, PayPal potrà accettare nuovi attivazioni in questo senso (potreste provarci, ma è probabile la vostra richiesta di attivazione dei resi gratuiti non andrà a buon fine). In ogni caso, la Protezione Acquisti continuerà ad essere attiva anche dopo la data del 27 novembre 2022, motivo per cui per i prodotti idonei sarà previsto un rimborso dell’intero importo insieme alle spese di spedizione originali. A quanti di voi il servizio di rimborso per le spese di reso con PayPal mancherà e quanti, invece, non ne hanno mai usufruito fino a questo momento, pur potendo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com