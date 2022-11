PayPal ormai non rimborsa più le spese di speso: la modifica diventa effettiva da oggi, domenica 27 novembre, come vi avevamo anticipato anche noi alcuni mesi fa in questo articolo. Vi ricordiamo che per avvalervi dei resi gratuiti bisognava attivare la funzione relativa, ma che, al momento, PayPal non accetta più richieste di attivazione.

La Protezione Acquisti, invece, continuerà a funzionare regolarmente: per la merce idonea, la funzione assicura un rimborso pari all’intera cifra di acquisto, con le spese di consegna originali. Purtroppo, da oggi, domenica 27 novembre, PayPal ha smesso di accettare le richieste di rimborso per le spese di reso: il servizio non è più disponibile (potete trovare a questa pagina la conferma ufficiale), questo perché, come spiegato nelle FAQ della società americana che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet, ci sono delle volte in cui alcune funzioni devono progressivamente lasciare il posto ad altri cambiamenti maggiori, come nel caso del rimborso delle spese di reso, che non saranno più accettate da PayPal. Si tratterà senz’altro di un grosso dispiacere per tutti quegli utenti che erano soliti utilizzare la funzione di rimborso delle spese di reso con PayPal: non c’è molto da fare a riguardo, se non accettare questa presa di posizione da parte della società statunitense.

L’azienda ha anche fatto sapere che se ci fosse una richiesta ancora in fase di lavorazione ed inviata prima del 27 novembre, verrà analizzata come fatto finora dal team specializzato e, se approvata, verrà anche elaborata dopo che i resi gratuiti saranno eliminati. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com