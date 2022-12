Chi è a caccia di nuova disponibilità PS5 per le feste di Natale deve vedersela, come sempre, con la carenza della console di casa Sony. In realtà, ancora per il terzo Natale consecutivo, il prodotto risulta quasi introvabile presso gli store fisici e anche online. Due soluzioni possibili per il probabile acquisto passano però per Amazon e GameStop: si tratta di tentativi che non ci danno l’assoluta certezza dell’acquisto ma almeno la speranza di giungere alla tanto agognata transazione.

Partiamo da GameStop, lo store del settore gaming che nel corso di questo 2022 ha offerto il maggior numero di occasioni di ricevere proprio la console di casa Sony. Per la cronaca, l’ultima flash sale con protagonista proprio la console ha avuto luogo nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre. A dire la verita, sul popolare e-commerce, quasi ogni settimana si può beneficiare di nuova disponibilità PS5. Peccato che il numero di unità sia sempre abbastanza esiguo e ancora ci sia sempre da accettare le condizioni di vendita che comportano l’acquisto in bundle con qualche gioco o accessorio. Ad ogni modo, i nostri lettori sono invitati a tenere d’occhio gli eventuali annunci di nuovi drop di qui a Natale appunto, quasi sempre di scena nelle giornate di martedì e mercoledì nel corso di una live Twitch.

Altra possibilità per conoscere la nuova disponibilità PS5 è quella rappresentata da Amazon. Sul colosso delle vendite online, le vendite del prodotto sono repentine per il gran numero di richieste da parte dei clienti. Però c’è un trucco che non tutti conoscono per rimanere informati su nuove flash sale. Una volta constatata la non presenza della console in vendita, nella pagina prodotto in alcuni casi, sarà possibile cliccare sul bottone “Richiedi invito”. Quando un nuovo lotto di PS5 giungerà nei magazzini di Amazon si riceverà una mail che informerà di avere 72 ore di tempo per completare l’acquisto.

