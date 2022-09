L’autunno è alle porte e questo significa che per Barbara d’Urso è arrivato il momento di mettere da parte costume e amici per ritornare nel suo camerino a Cologno Monzese in attesa della ripartenza di Pomeriggio5. Il programma anticiperà andando in onda già da lunedì occupando il posto che anticipa Caduta Libera e appoggiandosi in pieno all’ottima Terra Amara che rimarrà in onda spostandosi un po’ di orario.

In particolare, le prime anticipazioni sulla programmazione della prossima settimana rivelano che Pomeriggio5 andrà in onda alle 17.25 mentre la serie turca che ha conquistato il pubblico si piazzerà subito pronto dalle 16.30 alle 17.25. Le polemiche non sono mancate per il ritorno di Barbara d’Urso soprattutto alla luce del fatto che molto spesso si è parlato di un suo addio e di un suo trasloco ad un’altra rete.

Niente di più falso visto che la conduttrice sarà impegnatissima a teatro nei prossimi mesi e andrà in onda con Pomeriggio5 come lei stessa ha sottolineato oggi pubblicando una serie di storie dal suo camerino lanciando subito la sua frecciatina al grido di “Sono tornata, sono di nuovo a casa… Fra pochissimo Cologno” e poi ancora: “Siamo ancora qui e tutti insieme”.

Una nuova stagione è alle porte e Barbara d’Urso dovrà andare allo scontro con Alberto Matano occupandosi di politica almeno fino a quando non andranno in scena le elezioni e avremo un nuovo Governo. Il resto lo scopriremo man mano che si avvicinerà la messa in onda per cercare di capire come sarà la nuova edizione di Pomeriggio5, se continuerà a camminare nel solco segnato nella scorsa stagione oppure cambierà ancora volto.