In questo articolo, tutte le info utili sul televoto della finale di X Factor 2022. Il voto del pubblico da casa sarà infatti fondamentale, come tradizione vuole, per decretare il vincitore di X Factor. Sarà il pubblico sovrano a decidere chi sostenere nella puntata finale del talent show di casa Sky, quest’anno condotto da Francesca Michielin, attraverso il potente strumento a disposizione: il televoto.

Sono quattro le modalità di voto. Il televoto della finale di X Factor 2022 è attivo da sito web, da app di X Factor 2022, da decoder Sky e da Sky Glass. Il voto è completamente gratuito: non occorre pagare per sostenere i propri concorrenti preferiti che saranno dotati di un codice.

Per sostenere i propri preferiti bisognerà infatti indicare il codice univoco associato al concorrente finalista all’inizio della finale di X Factor 2022. Quattro coloro che si giocano la vittoria: Santi Francesi, Beatrice Quinta, Linda e Tropea. Ogni concorrente fa riferimento ad un giudice diverso: i quattro giudici raggiungono la serata conclusiva di X Factor con un cantante ciascuno.

Il televoto della finale di X Factor 2022: come si vota

WEB: si vota da web accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi.

App XF2022: si vota scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per

procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter.

Decoder Sky: si vota dal canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q.

Sky Glass: si vota da canale interattivo/tasto interattività.

