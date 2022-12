La finale di X Factor 2022 in diretta anche in chiaro. Non solo gli abbonati Sky potranno assistere in diretta all’ultima puntata dello show ma anche tutti coloro dotati di televisore senza alcun abbonamento attivo a payTv. TUTTO SUL TELEVOTO DI X FACTOR 2022

Per seguire infatti la finale di X Factor in diretta giovedì 8 dicembre alle ore 21.15 non sarà necessario avere un abbonamento Sky attivo né un abbonamento a NOW Tv in quanto il programma sarà disponibile sia su Sky Uno che nella TV generalista.

Sarà TV 8 a trasmettere la finale di X Factor 2022 in diretta in chiaro, in simulcast e anche in streaming.

Dove seguire la finale di X Factor in diretta in chiaro

Giovedì 8 dicembre, dunque, la finale di X Factor sarà trasmessa in diretta su Sky Uno alle ore 21.15. Il canale è disponibile anche su NowTV e su Sky Go.

Chi non fosse abbonato né a Sky né a NowTv potrà seguire la finale di X Factor in diretta in chiaro su TV8, in simulcast, sia in televisione che in diretta streaming da un qualsiasi dispositivo dotato di connessione a internet. Non è una novità la finale del talent show di casa Sky in diretta anche su TV8: in chiaro venivano sempre trasmesse le repliche dei Live Show, il mercoledì successivo alla diretta, e adesso la finale si apre al pubblico generalista che usufruirà dello stesso diritto di voto prima appannaggio esclusivo degli utenti Sky.

E attenzione: il pubblico di TV8 ha già dimostrato una volta di poter ribaltare il risultato. A lui va infatti il merito del trionfo di Lorenzo Licitra sui Maneskin – super favoriti dei Live Show ma secondi classificati nella finale – nell’edizione del 2017. Quest’anno il pubblico dovrà invece scegliere tra Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea.

Continua a leggere su optimagazine.com