Il meccanismo della finale di X Factor 2022 è ormai noto, così come gli ospiti dell’ultimo appuntamento con l’edizione. Alla fine della serata dell”8 dicembre conosceremo il nome del vincitore di X Factor 2022 anche se i dubbi sono davvero pochi.

La finale di X Factor 2022 è attesa al Mediolanum Forum di Assago. Per l’occasione, ATM ha comunicato che verrà prolungata la linea M2 della metropolitana (verde) per consentire al pubblico uno spostamento agevole. QUI i dettagli.

Alla finale di X Factor 2022 sono attesi tanti ospiti e i concorrenti in gara saranno chiamati ad una intera manche di duetti. A differenza delle precedenti edizioni, dove ogni concorrente cantava con un ospite diverso, stavolta è uno l’artista che duetterà con loro. Si tratta di Francesca Michielin, anche conduttrice dell’edizione, puntata finale inclusa.

Francesca lascerà momentaneamente il timone della serata per duettare con i concorrenti finalisti nel corso della prima manche. Ma vediamo il meccanismo della finale di X Factor 2022 nel dettaglio.

Il meccanismo della finale di X Factor 2022

La serata sarà divisa in tre manche. La prima manche è quella dei duetti. Successivamente, i concorrenti presenteranno un proprio Best of, ossia le migliori canzoni del proprio percorso a X Factor. Seguirà poi la manche degli inediti. Al termine di ogni manche, un concorrente lascerà il programma e sarà definitivamente eliminato.

In finale, dunque, solo due concorrenti presenteranno nuovamente il proprio pezzo inedito, quello con il quale si giocheranno la vittoria. A decidere chi dovrà abbandonare la finale sarà il pubblico da casa attraverso il televoto, attivo per tutta la serata.

Le assegnazioni della finale di X Factor 2022

Nella prima manche, i quattro concorrenti in gioco saranno chiamati a cantare con Francesca Michielin e, al termine delle performance, il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la serata. Approderanno alla seconda manche in tre, quindi. Al termine della seconda manche, un altro concorrente lascerà la finale, definitivamente eliminato.

Gli altri due ancora in gioco disputeranno la finalissima a suon di inediti.

La seconda manche sarà il Best Of in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. L’ultima manche, la Finale, sarà dedicata agli inediti presentati dai due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2022.

Qualora dovesse arrivare in finale, Beatrice Quinta presenterà Sesso, Linda presenterà Fiori Sui Balconi. I Santi Francesi canteranno Non è Così Male e i Tropea il loro inedito Cringe Inferno.

Gli ospiti della finale di X Factor 2022

I giudici di X Factor 2022 saranno anche tra gli ospiti della finale. Francesca Michielin si esibirà già nella prima manche, con i concorrenti, ed insieme ai quattro giudici intervallerà le manche con una serie di performance speciali.

Non solo questo. Fedez presenterà il nuovo singolo, Crisi Di Stato, in uscita a mezzanotte. Ospiti della finale i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza.

I finalisti di X Factor 2022

I finalisti di X Factor 2022 sono 4, uno per ogni team. I giudici di X Factor arrivano alla finale in netta parità: ognuno di loro può contare su un ultimo concorrente da supportare in finale.

Beatrice Quinta è nella squadra di Dargen D’Amico, Linda è nella squadra di Fedez, i Santi Francesi arrivano in finale con Rkomi e Tropea con Ambra

Angiolini.

La finale di X Factor 2022 si terrà giovedì 8 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW, anche on demand e su Sky Go. La finale sarà inoltre trasmessa in diretta anche in chiaro su TV8.